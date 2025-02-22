Saadet Partisi'nden Mardin'de Sivil Toplum ve Medya Toplantısı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Mardin Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Kaya, ülkede düzenledikleri ziyaretlerle sorunları yerinde tespit etme çabalarını vurguladı.

Dünyada yaşanan güncel olaylara değinen Kaya, özellikle İsrail'in Orta Doğu'daki niyetinin kalıcı olduğuna inandığını belirtti. "Dolayısıyla, İsrail'in Filistin'de ateşkes veya silahları susturma süreci, yalnızca kendi amaçlarını bir adım öteye taşımak için bir araçtır," dedi.

Kaya, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu vurgulayarak, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Gazze'nin insansızlaştırılarak İsrail adına bir güce devredilme planını net bir şekilde dile getiriyor," ifadesini kullandı. Kaya, Trump'ın Orta Doğu'daki barışa zarar veren politikalarına Avrupa'dan da eleştiriler gelmeye başladığını aktardı.

Kaya, "Günümüz dünyası, zulmetmek isteyenler ile zulme direnen ülkeler arasında bir ayrışmaya doğru ilerliyor. AB, NATO ve batılı ülkelerin de ABD'nin bu barışa tehdit niteliğindeki açıklamalarından duyduğu endişeleri göz önünde bulundurursak, Türkiye'nin bu yeni dünya düzenine adil ve kalıcı bir barış sağlamak için öncülük etmesi gerekiyor. Uluslararası dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte Türkiye'nin aktif bir sorumluluk alması şart," ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Saadet Partisi Mardin İl Başkanı Hacı İlhan, çeşitli sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı. Kaya, Mardin Öğretmenevindeki toplantıda konuşma yaptı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Mardin'de partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı. Kaya, Mardin Öğretmenevindeki toplantıda konuşma yaptı.