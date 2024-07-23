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Saadet Partisi'nden Soru Önergelerine Tepki

Selçuk Özdağ, bakanlardan yanıt alamadıklarını ve halkın yoksullaştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:13
Saadet Partisi'nden Soru Önergelerine Tepki

Saadet Partisi'nden Ciddi Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bakanlara yönelttikleri soru önergelerine yanıt alamadıklarını belirtti. Özdağ, seçimlerin üzerinden uzun bir süre geçtiğini anımsatarak, "İktidarın ülkeye dayattığı kontrollü yoksullaşma siyaseti, halkımızı kısır bir döngüye mahkum ediyor. Bu çıkmazı aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Yoksulluk ve Vergi Sorunları

Özdağ, Türkiye'nin giderek yoksullaştığının altını çizerek, memur ve emekli maaşlarını ödeyebilmek için yeni kaynak arayışında olunduğunu savundu. "Çözüm, yeni vergi ve harçlar ile gelmektedir," dedi.

Vergi Düzenlemeleri Üzerine Eleştiriler

Özdağ, meclise sevk edilen vergi teklifine de sert eleştirilerde bulundu: "İlgili paket içerisinde ne tür oyunlar çevrildiğini halkımıza anlatacağız. Bugünler, gelecekte daha iyi günlerimizin habercisidir. Zamlar ve vergi artışları bir fragmandır," dedi. Ayrıca, doğal kaynaklarla ilgili daha önce yapılan açıklamaların ciddiyetsiz olduğunu belirtti.

Meclis Çalışmalarındaki Engeller

Selçuk Özdağ, iktidarın isteksizliği nedeniyle pek çok talebin karşılık bulmadığını vurgulayarak, "İçtüzük gerekçeleriyle konuşma özgürlüğümüz kısıtlanmaya çalışılıyor. Bakanlara yönelttiğimiz soru önergelerinin yanıtlarını alamıyoruz. Verilen cevaplar kara mizah ötesi," ifadelerini kullandı. Bunun yanında, kanun tekliflerinin komisyon aşamasında reddedildiğini, genel görüşme ve araştırma önergeleri hakkında konuşmak için güçlük çekildiğini dile getirdi.

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