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Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yurt dışına ihraç edilen gıda ürünleri üzerindeki kimyasal kalıntı sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:00
Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri

Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, gündemdeki tarım politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin zehirli ve kimyasal maddeler tespit edilmesi nedeniyle geri gönderilmesinin, ülkenin yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin açık bir yansıması olduğunu belirtti.

205 Çeşit Gıda Ürünü Sorun Yaşadı

Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ilk yarısında 205 çeşit gıda ürününün kimyasal kalıntılar nedeniyle uluslararası gümrüklerde sorun yaşadığını, bunlardan 132'sinin ise sınırda yapılan kontroller sonucunda Türkiye'ye geri gönderildiğini vurguladı.

Özdağ, gıda güvenliğinin toplum sağlığı için tehdit oluşturacak boyutlara ulaştığını dile getirerek, vatandaşların kendisini korumasız hissettiğini savundu. Ayrıca, gıda ürünlerinde yapılan denetimlerin artırılması ve bu konuda ulusal bir farkındalık oluşturulmasının artık acil bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

Doğal Kaynaklar Tehdit Altında

Selçuk Özdağ, "Yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin, zehirli ve kimyasal maddeler tespit edildiği gerekçesiyle geri gönderilmesi, esasen yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin bir sonucudur. Pestisit gibi tarımsal kimyasalların kullanımı, yalnızca gıda ürünlerimizi değil, toprağımızı, yer altı sularımızı ve doğal çevremizi de tehdit etmektedir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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