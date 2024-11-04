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Saadet Partisi'nden Uygur Kongresi Başkanı'na Davet

Saadet Partisi, Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı Türkiye'ye davet etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:27
Saadet Partisi'nden Uygur Kongresi Başkanı'na Davet

Saadet Partisi'nden Önemli Davet

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa’yı Anadolu'daki parti grubu toplantısında konuşmak üzere Türkiye'ye davet ettiklerini duyurdu.

Mezalimler ve Asimilasyon

Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde her gün yeni mezalimlerin yaşandığını vurgulayarak, "Filistin’deki katliam ile Doğu Türkistan’daki mağduriyetler arasında hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da asimilasyon ve soykırım politikaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Doğu Türkistan'ın Zenginlikleri

Özdağ, Doğu Türkistan'ın zengin doğal kaynaklar açısından önemli olduğunu belirterek, "Çin yönetimi bu bölgedeki Uygur Türklerine karşı baskı uygulamakta ve sosyal, kültürel asimilasyonu sürdürmektedir" dedi.

Şantaj ve Tehditler

Konuşmasında, Çin'in Uygur Türklerini akrabaları aracılığıyla şantaj ve tehditlerle yıldırmaya çalıştığını dile getiren Özdağ, "Dolkun İsa'nın TBMM'de konuşma yapması için resmi davetimizi gönderdik. İktidarın bu adım karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini göreceğiz" şeklinde belirtti.

Özdağ, ayrıca Dolkun İsa’nın Türkiye’ye girişine dair mahkeme kararının bulunduğunu ekleyerek, "Kendisi en kısa zamanda grubumuza katılacak ve değerli görüşlerini bizimle paylaşacaktır" dedi.

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