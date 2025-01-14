Saadet Partisi'nden Yeni Mersin İdmanyurdu'na Sahiplenme Çağrısı

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Yeni Mersin İdmanyurdu’nun kapanmaması için Mersinlileri sahiplenmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:36
Saadet Partisi'nden Yeni Mersin İdmanyurdu'na Sahiplenme Çağrısı

Mehmet Emin Ekmen'den Mersinlilere Çağrı

Saadet Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersinlilere Yeni Mersin İdmanyurdu'nu sahiplenmeleri için çağrıda bulundu. Ekmen, düzenlediği basın toplantısında, kulübün kapanma ihtimali karşısında Mersinlilerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Mersin'in Spor Temsilcisi Eksik

Ekmen, Mersin’in ülkenin ekonomisi, tarımı ve ihracatı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ancak Süper Lig'de bir temsilcisi olmadığını ifade etti. Yeni Mersin İdmanyurdu'nun, devre arası bittiğinde liglere veda etme tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti.

Mali Zorluklar ve Destek Gereksinimi

Ekmen, bir futbol kulübünün başarıya ulaşmasının büyük mali yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Yeni Mersin İdmanyurdu’nun Bursaspor benzeri bir süreçten geçtiğini belirtirken, kulüp taraftarının sesine kulak verilmesi gerektiğini dile getirdi.

15 Gün Kaldı!

Mersin'deki sivil toplum örgütleri ve iş insanlarına çağrı yapan Ekmen, adım atılması için 15 gün kaldığını ifade etti. Mersin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na da kulübe sahip çıkma çağrısında bulunan Ekmen, "Bugün itibarıyla kulübün vergi dairesine ve SGK'ya bir kuruş borcu yoktur. Bütün katkıda bulunan iş adamlarımıza teşekkür ederiz. Bu emaneti buraya kadar getirdiler. Şimdi bu emaneti devralıp ilerletme zamanı" diye konuştu.

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