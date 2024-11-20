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Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yenidoğan çetesi davasının 2016 yılına kadar uzatılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:57
Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı

Yenidoğan Çetesi Davasında Önemli Açıklamalar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul'da görülen yenidoğan çetesi davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, 2016 yılında davada yer alan bazı doktorlar ve hastaneler hakkında başlatılan soruşturmanın sürecinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Olayın Arka Planı

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde eşi Sare Davutoğlu'na gelen bir ihbar mailine değindi. Bu ihbar üzerine Davutoğlu'nun soruşturma açılması talimatı verdiğini hatırlatan Şahin, inceleme raporunda özel hastanelerdeki bebek ölümleriyle ilgili endişe verici bulguların yer aldığını anlattı.

Şahin, özellikle raporda, yenidoğan bebeklerin tedavi süreçlerinin güncel tıbbi standartlara uymadığına ve bunun SGK'ya yüksek faturalar çıkarabileceğine dikkat çekti.

2016 Soruşturmasının Kapatılması

2016 yılının Kasım ayında bu soruşturmanın "hukuka aykırı bir şey bulunamamıştır" denilerek kapatıldığını kaydeden Şahin, "Burada, SGK'ya daha fazla fatura çıkaran uygulamaların nasıl 'hukuka aykırı bir şey yok' olarak göz ardı edildiğini sorgulamak lazım," dedi.

Gerekli Araştırma ve Takip

Şahin, bugün sanık sandalyesinde oturan isimlerin, 2016'da Davutoğlu'nun talimatı diberikan soruşturmada da adı geçen şüpheliler olduğunu vurgulayarak, TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun bu soruşturmanın seyrine ışık tutması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, "Yenidoğan çetesi davasının seyrinin 2016 yılına kadar uzatılması gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Reform Çağrısı

Bu davanın, sağlık sektöründe kamuda bir başlangıç olması gerektiğini söyleyen Şahin, "Sağlıklı eller operasyonu için bu süreci fırsata dönüştürmeliyiz. Tüm iddiaları titizlikle araştırarak, insanlarımızın güvenli bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

Özelleştirmeye Tepki

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun da sağlıkta özelleşmeye tepki göstererek, "Kontrolsüz özelleştirme yolsuzlukları beraberinde getirir," uyarısında bulundu.

Son olarak Şahin, gazetecilerin soruları üzerine 2016'daki soruşturma kapsamında ismi geçen doktorlar ve hastanelerin mevcut davada da yer aldığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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