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Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı'nda görme engellilerin sorunlarına dikkat çekti ve ekonomik durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:17
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nın Ayrıntıları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı'nda DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, sürecin, toplumsal mutabakat ruhu içinde yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Görme Engellilerin Sorunları

Arıkan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalığı artırması temennisinde bulunarak, devletin görme engelli bireyler için daha etkin politikalar geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'ndaki değişikliklerin engellilerin sosyal hayattan kopmasına neden olduğunu ifade etti. "Bu düzenleme, engellilerin sosyal hayattan koparılması ve tüketen bir toplum konumuna itilmesi demektir. ÖTV'siz araç hakkının 10 yılda bir verilmesi yanlıştır," dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Çalışan Gazeteciler Günü

Arıkan, vatandaşların ekonomik zorlukları hakkında da değerlendirerek, kira artışları ve gıda enflasyonunun yüksekliğine dikkat çekti. "Maaş 22 bin lira, açlık sınırı 22 bin lira. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değildir," diye belirtti. Ayrıca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'nun Görüşleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye’nin iç yapısının korunması gerektiğini belirtti. "Bizi tehdit edenler varsa mücadele ederiz. Devlet aklının önemi büyük," dedi.

Kamu Düzeni ve Çözüm Süreci

Davutoğlu, çözüm sürecinde kamu düzeninin korunması gerektiğine dikkat çekti. "Kamuoyunu ikna edici bir eylem planı açıklanması vakti gelmiştir," ifadesini kullandı. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini dile getirdi.

Kasap'a Teşekkür ve Fidan Bağışı

Son olarak, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet Partisi'ne katılan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, partinin yeniden şekillenmesinin ardından tekrar CHP'ye katıldı. Arıkan ve Davutoğlu, Kasap'a teşekkür ederek, adına bağışladıkları fidanların belgesini takdim etti.

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