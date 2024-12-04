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Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye ve Engelli Hakları Vurgusu

Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'deki iç savaş ve engelli hakları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:40
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye ve Engelli Hakları Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Kritik Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de 15 yıla yaklaşan iç savaşın Türkiye'ye ve Suriye'ye neye mal olduğunu sorguladı. Arıkan, "Suriye'de neler oluyor diye sormayalım mı?" diyerek dikkat çekti.

Engelliler İçin Farkındalık ve Destek Talepleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engellilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam konularında Avrupa'nın gerisinde olduğunu savunan Arıkan, bu konuda da toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Arıkan, tüm sosyal devlet anlayışını engellilere yönelik projelere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Hekimlerine Destek ve Sağlık Politikaları Üzerine Değerlendirmeler

Arıkan, aile hekimlerinin iş bırakma eylemine değinerek, sağlık sisteminin yükünün doktorlara yüklendiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini vurgulayan Arıkan, onların yanında olduklarını ifade etti.

Ekonomi Politikaları ve Suriye Gelişmeleri

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Arıkan, maaş zamlarının neye göre belirleneceğini sorguladı. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirerek, iktidarın güvenilirliğine dair sorular yöneltti ve Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sona erdirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Yorumları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünyayı bekleyen kriz hakkında konuşarak, "Önceliğimiz Türkiye'nin stratejik çıkarlarıdır" dedi. Suriye'deki durumun dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini savundu.

Davutoğlu, Türkiye'nin stratejik kararlarının önemini vurgularken, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. BM'ye bir mektup yazarak Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulması talebinde bulunulmasını önerdi.

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