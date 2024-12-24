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Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti

Mustafa Nedim Yamalı'nın istifası, Saadet Partisi'nin Meclis'teki grup oluşturma yeterliliğini kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:02
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti

Saadet Partisi, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın istifası sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturma yeterliliğini kaybetti. Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladığı dönemde, Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a düştü.

TBMM İçtüzüğü gereği, bir partinin grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Yamalı'nın istifası sonrası Meclis'teki sandalye dağılımı da değişiklik gösterdi. Bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükselirken, Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı toplamda 19 milletvekili ile kaldı.

Meclis’teki yeni sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

  • AK Parti: 267 milletvekili
  • CHP: 129 milletvekili
  • DEVA Partisi: 15 milletvekili
  • MHP: 47 milletvekili
  • İYİ Parti: 30 milletvekili
  • Saadet Partisi: 19 milletvekili
  • Bağımsız: 12 milletvekili
  • HÜDA PAR: 4 milletvekili
  • Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili
  • TİP: 3 milletvekili
  • DBP: 2 milletvekili
  • EMEP: 2 milletvekili
  • DSP: 1 milletvekili
  • DP: 1 milletvekili

Geçtiğimiz yıl, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı 19'a düşmüş ve grup oluşturma yeteneği kaybedilmişti. Ancak, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP’den ayrılarak Saadet Partisi’ne katılması ile parti yeniden grup oluşturma yeterliliğini sağlamıştı.

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