Sabah Namazı Buluşmaları Kuruköy Mahallesi Camii'nde Devam Etti

Çine, Aydın — Haftalık program sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatıyla her hafta farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları, bu hafta Kuruköy Mahallesi Camii'nde gerçekleştirildi.

Sabah namazı öncesinde Cami İmam Hatibi Muhammed Nasih Beydaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Tilavetin ardından cemaat huşu içinde saf tutarak sabah namazını kıldı.

Namazın ardından İlçe Vaizi Kamil Kebap vaaz ve irşat konuşması yaptı. Kebap, vaazında birlik, dayanışma ve ibadetin hayat içindeki yeri üzerine mesajlar verdi.

Konuşma ve duasının ardından program, cemaat için hazırlanan ikramla sona erdi. Yapılan açıklamada, bu haftalık buluşmaların ilçe genelinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

