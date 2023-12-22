Sabiha Gökçen Havaalanına ikinci pist açılıyor

Sabiha Gökçen Havaalanı'na ikinci pist açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek açılışın tarihi 25 Aralık olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Havaalanına ikinci pist açılıyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin açılacağı belirtilmişti pistim açılış tarihi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yapılanan paylaşımla pistin açılacağı tarih verildi.

Yaptığı açıklamaya göre ikinci pist 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de açılacak. Açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi. 

Uraloğlu, açıklamasında "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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