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Sabiha Gökçen Havalimanı bayram tatilinde rekor kırdı!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kurban Bayramı tatili süresince tüm zamanların en yoğun yolcu ve uçuş trafiğini yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. 14-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen bayram tatili boyunca havalimanı, günlük uçuş ve yolcu sayısında büyük bir artış yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:06
Sabiha Gökçen Havalimanı bayram tatilinde rekor kırdı!

Bayram tatilinin 9 gün olması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 milyon 253 bin 657 yolcu hizmet aldı. Bu süre zarfında havalimanında toplam 7 bin 18 uçuş gerçekleşti. 23 Haziran'da ise havalimanından 132.550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, 725 uçak iniş kalkış yaptı.

Özellikle tatil dönüşünde yaşanan yoğunluğu yönetmek adına havalimanı yönetimi, operasyonel hazırlıklarını önceden tamamladı. Ek güvenlik önlemleri, ek personel görevlendirmeleri ve terminal içi iyileştirmeler sayesinde yolcuların seyahat süreçleri büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Dış hat pasaport kontrol noktalarında yapılan revizyon çalışmaları ise uluslararası seyahat eden misafirler için büyük bir avantaj sağladı.

GENİŞLEYEN KÜRESEL BAĞLANTILAR

2024 yılı başından itibaren havalimanında, uluslararası bağlantı ağını genişletmek adına 9 yeni hat açtı. Şehir içi ulaşım kolaylığı ve merkezlere olan yakınlığıyla bilinen havalimanı, 54 ülkede 164 destinasyona hizmet veriyor. Bu sayede İstanbul, dünya genelindeki önemli havayolu merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendiriyor.

GELECEK PLANLAMALARI

Havalimanı, Avrupa'daki mega havalimanları kategorisinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gelecekteki stratejik hamlelerle birlikte havalimanının kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak, böylece İstanbul'un küresel havayolu ulaşımındaki rolü daha da güçlenecek.

Bu gelişmeler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sadece bir bayram tatili değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası hava trafiğindeki önemli bir aktör olduğunu gösteriyor.

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