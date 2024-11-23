Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kar Yağışı Uçuşları Etkiledi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuş Aksamaları Yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı, havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekiplerini harekete geçirdi. Kar yağışının ardından uygulamaya konulan kar temizleme çalışmaları ile hava trafiğinin aksamaması hedefleniyor.

İstanbul'da Hava Koşulları Zorlaşıyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yaşanan sağanak ve kuvvetli rüzgarın ardından, günün ilerleyen saatlerinde kar yağışı bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Bu durum, havalimanı içindeki uçuş programını da olumsuz etkiledi.

HEAŞ ekipleri, pistin karla kaplanmaması için yoğun çaba sarf ederken, kalkış için hazır bekleyen uçaklar ise buzlanmaya karşı özel bir solüsyonla yıkanıyor. Uçuşların normal seyrine dönmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili olurken, havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili olurken, havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başladı.