Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Uçuş İptalleri

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda önemli bir karar alındı. 20 Şubat Perşembe günü, hava trafiğinde yaşanacak aksaklıklar nedeniyle uçuşların %10'u iptal edilirken, 21 Şubat Cuma günü bu oran %15'e yükselecek.

Açıklama ve Tavsiyeler

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir." denildi. Uçuşlarla ilgili son durumun, yolculara, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.