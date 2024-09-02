Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sağanak Etkisi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Engel
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili olan sağanak yağmur, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bazı uçakları olumsuz etkiledi.
Aksayan Uçuşlar
Yoğun yağış nedeniyle, havaalanına inmek isteyen iki uçak, pistin iniş bölgesini pas geçmek zorunda kaldı; bazı uçaklar ise havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.
Hava Koşullarının Etkisi
Havalimanı çevresinde görülen şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları, uçuşlarda kısa süreli gecikmelere yol açtı. Ancak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte hava trafiği normale döndü.
Kalkışlar Sorunsuz
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar ise herhangi bir sorunla karşılaşmadı ve uçuşlar düzenli bir şekilde gerçekleştirilebildi.