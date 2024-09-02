Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sağanak Etkisi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Engel

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili olan sağanak yağmur, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bazı uçakları olumsuz etkiledi.

Aksayan Uçuşlar

Yoğun yağış nedeniyle, havaalanına inmek isteyen iki uçak, pistin iniş bölgesini pas geçmek zorunda kaldı; bazı uçaklar ise havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Hava Koşullarının Etkisi

Havalimanı çevresinde görülen şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları, uçuşlarda kısa süreli gecikmelere yol açtı. Ancak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte hava trafiği normale döndü.

Kalkışlar Sorunsuz

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar ise herhangi bir sorunla karşılaşmadı ve uçuşlar düzenli bir şekilde gerçekleştirilebildi.