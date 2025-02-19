Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Artıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle uçuş iptalleri ile gündemde. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 18 Şubat'ta alınan karar üzerine, 22 Şubat'taki uçuşların %30 oranında iptal edileceğini duyurdu.

İstanbul'da üç gün sürmesi beklenen kar yağışı dolayısıyla, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrası yapılan açıklamada, 20 Şubat için %10 iptal edilen uçuşlara ek olarak, kalan uçuşların %15'inin de iptal edileceği kaydedildi. 21 Şubat için yine %15 ek iptal uygulanacakken, 22 Şubat tarihindeki uçuşların ise %30 oranında iptal edileceği bildirildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durum bilgilerini, hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerildi. Önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki olumsuz hava koşullarının neden olduğu iptaller duyurulmuştu.