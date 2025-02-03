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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlarda Yüzde 10 İptal Kararı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6 Şubat'ta uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:12
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlarda Yüzde 10 İptal Kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Etkilenecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

HEAŞ'dan Açıklama

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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