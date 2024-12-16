Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uyuşturucu Taşıyan İranlı Zanlı Tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, şüpheli olarak durdurulan bir kişi midesinde kapsüller halinde uyuşturucu taşırken yakalandı. İran uyruklu Z.V. hakkında başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülmektedir.

Olay, 13 Aralık tarihinde İran'ın başkenti Tahran'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Z.V.'nin, polis ekipleri tarafından takibe alınmasının ardından gerçekleşti. Havalimanında yapılan üst aramasında, 295 gram uyuşturucu tespit edilmiştir.

Doktor muayenesi için hastaneye sevk edilen Z.V.'nin midesinde ise 31 kapsülde 304 gram uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Hastane işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, savcılıkta yaptığı ifadesinde, 7 bin 500 lira karşılığında anestezi ilacı taşıdığı yönünde iddialarda bulundu.

Z.V., ifadesinde "Bir kısmını yuttum, diğer kısmını ise kıyafetlerimde sakladım. Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Küçük çocuğum var, serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Yapılan işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.