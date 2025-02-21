Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Uçuş İptalleri Artırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Revize Edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü için yapılan uçuş iptallerinin sayısı artırıldı. İlgili otoriteden yapılan açıklamaya göre, mevcut iptallerin yanında kalan uçuşların yüzde 10'u daha iptal edilecektir.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi Toplandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından durumu değerlendirdi. Açıklamada, "23.02.2025 tarihi için daha önce belirlenen iptallere ek olarak kalan uçuşların %10'u iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

Tüm yolcuların uçuş durumlarıyla ilgili son bilgileri, ilgili havayolu firmalarının resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerilmektedir.