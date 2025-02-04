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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Uçuş İptalleri Revize Edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6 Şubat'ta yapılacak uçuşların iptali yüzde 20 olarak revize edildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:32
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Uçuş İptalleri Revize Edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Uçuş İptalleri Revize Edildi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek uçuşların durumu değişti. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptalinin yanı sıra, kalan uçuşların yüzde 20'si ile 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

Yolcuların, uçuş durumlarına ilişkin bilgileri hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiği vurgulandı. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günlerinde Sabiha Gökçen Havalımanında uçuşların %10'unun iptal edileceği daha önce bildirilmişti.

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