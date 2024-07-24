Saç Dökülmesi Tedavisi İçin Saç Analizi Neden Önemli?

Saç Dökülmesinde Saç Analizinin Önemi

Özellikle kadınlarda hormonal profil analizi gereklidir, diyor Dr. Tolga Aydın.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, saç dökülmesi tedavisindeki etkinliği artırmak amacıyla saç analizi uygulamasını başlattı.

Saç Dökülmesinin Nedenleri

Dr. Aydın, saç dökülmesinin bir dizi faktörden kaynaklandığını vurguladı: "Genetik, hormonal değişiklikler, vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, hamilelik ve menopoz gibi etkenler bu duruma sebep olabilir. Hatta bazı kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi görülebiliyor."

Doğru Yaklaşım: Saç Analizi

Aydın, saç dökülmesi yaşayan bireylerin, sadece krem ya da losyon kullanmakla yetinmemesi gerektiğini savunuyor ve şöyle devam ediyor:

"Saç analizi ve tıbbi tetkikler yapılmadan önce, tedavi sürecine başlamamak en doğrusudur. Özellikle hormonal profilde bir kayıp olup olmadığının tespit edilmesi, tedavi planı için kritik bir adım."

Sıra Tedavi Sürecinde

Hastanede saç analizi uygulaması başlatıldığını belirtirken, Aydın, "Saç analizi ile dökülmenin nedenleri araştırılıyor ve uygun tedavi süreci başlatılıyor. Bu nedenle saç dökülmesi olan kişilere, saç analizi ve gerekli tıbbi tetkiklerin yapılmasını şiddetle öneriyoruz." dedi.

Uygulamalara Dikkat!

Aydın, saçların şampuanla yıkanmasından sonra iyice durulanması gerektiğini de önerdi: "Daha temiz ve sağlıklı saçlar için durulama aşamasına özen gösterilmeli."

Yozgat Bozok Üniversitesi (BÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmesi tedavisinin etkin yürütülmesi amacıyla saç analizi de yapılmaya başlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi (BÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmesi tedavisinin etkin yürütülmesi amacıyla saç analizi de yapılmaya başlandı.