Sadakataşı'dan Gazze'ye: MÜSİAD Çadır Kenti Açıldı

Sadakataşı'nın Han Yunus'ta kurduğu 125 çadırdan oluşan MÜSİAD Çadır Kenti açıldı; 125 aile yerleştirildi, 500 kişilik mescit, oyun alanı ve 20 tuvalet/duş hizmette.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:19
Sadakataşı'dan Gazze'ye: MÜSİAD Çadır Kenti Açıldı

Sadakataşı'dan Gazze'ye: MÜSİAD Çadır Kenti Açıldı

Han Yunus'ta 125 çadır, 125 aileye barınma sağlanıyor

Sadakataşı Derneğince Gazze'nin Han Yunus bölgesinde kurulan MÜSİAD Çadır Kenti törenle hizmete girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki barınma sorununun çözümüne katkı için Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan çadır kent törenle açıldı.

Derneğe bağlı gönüllü ekip, 125 aileyi yaşayacakları çadırlara yerleştirip, yatak, battaniye ve mutfak malzemeleri dağıttı.

Çadır kentte 500 kişilik mescit, çocuklar için oyun alanı, 20 tuvalet ve duş alanı da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Zor durumda olan bölgeye ulaştırdığımız acil yardımlarla birlikte barınma alanında da projeler hayata geçiriyoruz. Bugün MÜSİAD ailesinin destekleriyle Han Yunus Bölgesi'nde 125 ailenin yaşayacağı bir çadır kentin açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye dernek aracılığıyla destek olmak isteyenler, www.sadakatasi.org.tr internet adresinden gerekli bilgilere ulaşabilecek.

Hayırseverler, "GAZZE" yazıp 2989'a kısa mesaj atarak 50 lira bağışta bulunabilecek.

Sadakataşı Derneğince Gazze'nin Han Yunus bölgesinde kurulan "MÜSİAD Çadır Kenti" törenle hizmete...

Sadakataşı Derneğince Gazze'nin Han Yunus bölgesinde kurulan "MÜSİAD Çadır Kenti" törenle hizmete girdi.

Sadakataşı Derneğince Gazze'nin Han Yunus bölgesinde kurulan "MÜSİAD Çadır Kenti" törenle hizmete...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Meloni'nin Partisi FDI'dan Peçe ve Burka Yasa Teklifi: Cami Finansmanına Sıkı Denetim
3
Sakaltutan Geçidi'nde Çelik Bariyerle Ölümlü Kaza Sıfırlandı — Erzincan
4
THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü
5
Erdoğan: İsrail-Filistin Sorununu İki Devletli Çözümle Çözeceğiz
6
CHP Lideri Özgür Özel Madrid'de Pedro Sanchez ile Görüştü

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi