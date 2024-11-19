Sadakataşı Derneği, Gazze'de 150 Öğrenciye Yönelik Çadır Okulu Kurdu

Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye Eğitim Desteği

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, 150 öğrencinin eğitim alacağı Diriliş Çadır Okulunu hizmete açtı. Dernekten yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar öncesinde Gazze'de 17 üniversite ve 796 okul bulunduğu belirtildi.

İsrail saldırıları sonucunda bu okullardan 130'unun tamamen, 339'unun ise kısmen yıkılması üzerine harekete geçen derneğin kadın kolları, projelendirdiği çadır okulunu açma kararı aldı.

Okulda Eğitim ve Hediye Dağıtımı

Açılış töreninde öğrencilere kırtasiye seti ve çanta hediye edildi. Üç derslik ile idare odasından oluşan okul, 6 öğretmen tarafından 150 Filistinli öğrenciye müfredat eğitimi verecek.

Gelecek İçin Umutlar

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli yardım dağıttıklarını açıkladı. Özdal, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Gazzeli çocukların daha fazla okula ihtiyacı var. Bu nedenle en kısa sürede bağışçılarımızın destekleriyle ikinci okulumuzu eğitime açmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 150 öğrencinin eğitim göreceği Diriliş Çadır Okulu'nu hizmete açtı.

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 150 öğrencinin eğitim göreceği Diriliş Çadır Okulu'nu hizmete açtı.