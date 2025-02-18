Sadakataşı Derneği, Gazze'deki Yıkılan Anaokulunu Yeniden İnşa Edecek

Sadakataşı Derneği'nden Önemli Bir Adım

Sadakataşı Derneği, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan Sultan Abdülhamid Han Anaokulunu yeniden inşa etme kararı aldı. 2020 yılında Gazze’nin Kerame Mahallesi’nde temeli atılan anaokulu, abluka nedeniyle 3 yıl sonra Eylül 2023’te hizmet vermeye başlamıştı.

Eğitim Hayatına Katkı Sağlamak

Gazze Şeridi’nde eğitim sorununa çözüm bulmak amacıyla zor şartlar altında inşa edilen anaokulu, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarında maalesef yıkıldı. Sadakataşı Derneği, bu kaybın ardından anaokulunu koleje formatında ve daha büyük bir alan üzerine yeniden projelendirmeye başladı.

TİKA'nın Desteğiyle Açılış Yapılmıştı

Sultan Abdülhamid Han Anaokulu'nun açılışı sırasında Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı, öğrencilere kırtasiye seti ve okul çantası hediye edildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle tefrişatı tamamlanan okulda 200 öğrenci eğitim alıyordu. Okulda oyun parkı, bilgisayar odası, derslikler ve kütüphane bulunmaktaydı.

Yeni Projeyle Daha Fazla Öğrenciye Eğitim

Yeni inşa edilecek anaokulu ile birlikte öğrenci sayısının ve verilen eğitim içeriğinin arttırılması hedefleniyor. Sadakataşı Derneği, anaokulunun temellerini en kısa sürede atarak yapımına başlayacağını duyurdu.

Bu girişim, Gazze'deki çocukların eğitim hayatında daha umut verici bir geleceğe ulaşmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.