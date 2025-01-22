Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen bölgeye ilaç ve ambulans desteği sağladı. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlatılan yoğun bombardımanlar neticesinde sağlık altyapısının büyük zarar gördüğü Gazze'ye yönelik yapılan yardımlar, özellikle sağlık alanında büyük bir ihtiyaç haline geldi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Sağlık ve Medeniyet Derneği işbirliğiyle bir aracı ambulansa dönüştürerek Kuzey Gazze'deki Hadamat Sağlık Merkezi'ne teslim etti. Bu, derneğin bölgedeki ulaştırdığı 5. ambulans olarak kaydedildi.

Ayrıca, ambargo ve savaş nedeniyle ilaç stoklarının tükenme aşamasına geldiği Gazze Genel Hizmet Hastanesi'ne 20 bin dolarlık ilaç yardımı da yapıldı. Bu destek, bölgedeki sağlık sorunlarını hafifletmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım oldu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, sağlık alanındaki sorunların bölgedeki en büyük chalenges olduğuna dikkat çekerek, gelecek günlerde daha fazla ambulans ve ilaç göndermeye devam edeceklerini bildirdi.