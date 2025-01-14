Sadakataşı Derneği İdlib'de 600 Aileye Kumanya Yardımı Yaşatıyor

Sadakataşı Derneği, İdlib'de 600 aileye gıda ve ekmek yardımı yaptı. İnsani destekler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:05
Sadakataşı Derneği İdlib'de 600 Aileye Kumanya Yardımı Yaşatıyor

Sadakataşı Derneği İdlib'de 600 Aileye Yardım Eli Uzattı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıtarak insani yardım çalışmalarını sürdürdü. Dernekten yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinin ardından yardım faaliyetlerinin devam ettirildiği belirtildi.

Soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, İdlib'de bulunan kamplardaki ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen yardımlarda, salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler içeren kumanyalar ve ekmekler dağıtıldı.

Başkan Kemal Özdal'dan Önemli Açıklamalar

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, açıklamasında iç savaşın başlangıcından bu yana Suriye'ye birçok alanda insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı. Özdal, özgürleşen Suriye'de düzenli yardımlara devam edeceklerini belirtti ve İdlib'deki ailelere yapılan gıda dağıtımının önemine dikkat çekti.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıttı....

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıttı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Baas rejiminin devrildiği ülkede yardım çalışmalarına devam ediliyor.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıttı....

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 600 aileye kumanya ve ekmek dağıttı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Baas rejiminin devrildiği ülkede yardım çalışmalarına devam ediliyor.

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