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Sadakataşı Derneği'nden Suriye'deki Ailelere Gıda ve Yakacak Yardımı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki 950 aileye gıda kolisi ve yakacak ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:59
Sadakataşı Derneği'nden Suriye'deki Ailelere Gıda ve Yakacak Yardımı

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'deki Ailelere Uzanan Yardım Eli

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde zor şartlar altında yaşayan ailelere yönelik önemli bir yardım çalışması gerçekleştirdi. Dernek, Hammut Hamd bölgesindeki 200 aileye gıda kolisi, ekmek ve yakacak ulaştırdı.

Çalışmaların bir parçası olarak, Maaret Numan bölgesindeki briket evlerde yaşayan 750 aileye de ekmek dağıtımı yapıldı. Dernekten yapılan açıklamada, bu yardımların Suriyelilerin günlük yaşamlarını biraz daha kolay hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Devam Eden İnsani Yardımlar

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, derneğin Suriye’ye düzenli bir şekilde insani yardım ulaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bölgedeki halka destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Bu tür yardımlar, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha da önem kazanıyor.

Hayırseverler, derneğin resmi internet adresi olan sadakatasi.org.tr üzerinden daha fazla bilgi alarak destek olabiliyorlar.

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