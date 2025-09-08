Sadakataşı Derneği Nijer'de 600 Kişinin Katarakt Ameliyatını Gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, Niamey'de düzenlenen 10 günlük organizasyonla 600 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirerek göz sağlığına kavuşmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:45
Sadakataşı Derneği Nijer'de 600 Kişinin Katarakt Ameliyatını Gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi

Operasyon ve koordinasyon detayları

Sadakataşı Derneği, sağlık yardımları kapsamında Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan milyonlarca insan görme yetisini kaybediyor. Sadakataşı Derneği, düzenli olarak gerçekleştirdiği katarakt ameliyatları ile her yıl binlerce insanın göz sağlığına kavuşmasına katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Sadakataşı ekibi, 600 hastanın katarakt ameliyatının koordinasyonunu sağladı. Dernek ekipleri, ameliyatlar öncesi bölgede gerçekleştirilen anonslarla katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı.

Ameliyatlar sonrasında hastalara güneş gözlükleri dağıtıldı. Aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastaların belirli aralıklarla göz kontrolleri ve pansumanları yapıldı.

Toplam 10 gün süren organizasyon kapsamında 600 hasta göz sağlığına kavuştu.

Sadakataşı Derneği, sağlık yardımları kapsamında Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını...

Sadakataşı Derneği, sağlık yardımları kapsamında Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, sağlık yardımları kapsamında Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat