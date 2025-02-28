Sadakataşı Derneği, Ramazan'da 900 Aileye Yardımda Bulunacak

Sadakataşı Derneği, ramazan ayının ilk günlerinde Lübnan ve Suriye'de mülteci kamplarında yaşayan 900 aileye yardımda bulunmayı planlıyor. Dernekten yapılan açıklamada, Başkan Kemal Özdal ve beraberindeki heyet, ramazanda bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik 4 gün sürecek yardım çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi.

Yardım faaliyetlerinin ilk gününde, Lübnan'ın Sur kentindeki Filistinli mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye, Suriye'nin başkenti Şam'da ise 200 aileye gıda kolisi ve zekat dağıtımı yapılacak. Şam'da ayrıca kurulacak iftar sofrasında 500 kişi bir araya gelecek.

Çalışmaların üçüncü gününde Humus kentinde 250 aileye kumanya ve zekat dağıtımı gerçekleştirilecek. Halid Bin Velid Camisi avlusunda düzenlenecek iftarda ise 500 kişiye yemek ikram edilecek.

Sadakataşı ekibi, yardım faaliyetlerinin son gününde Lübnan'ın Jbeil bölgesine geçerek, eğitim gören 180 öğrenciye burs desteği sağlayacak. Ardından, Filistinli mültecilerin yaşadığı Burj El Barajne Mülteci Kampı'nda 150 aileye zekat ve gıda kolisi dağıtılarak, düzenlenecek iftar organizasyonunda 250 kişiyle bir araya gelinecek.

Sadakataşı Derneği, ramazanın ilk günlerinde Lübnan ve Suriye'de mülteci kamplarında yaşayan 900 aileye yardımda bulunacak.

Sadakataşı Derneği, ramazanın ilk günlerinde Lübnan ve Suriye'de mülteci kamplarında yaşayan 900 aileye yardımda bulunacak.