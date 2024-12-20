DOLAR
35,19 -0,28%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.960,83 -0,95%
BITCOIN
3.400.920,15 0,09%

Sadakataşı Derneği Suriye'ye 7 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda ve kış malzemeleri içeren 7 tır insani yardım gönderdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:02
Sadakataşı Derneği Suriye'ye 7 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Sadakataşı Derneği'nden Suriye'ye Ağaç Yaşamak İçin Yardım Eli

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve un içeren 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de son yaşanan gelişmelerin ardından evlerine geri dönmeye başlayan bölge halkı için yardım çalışmaları hemen başlatıldı.

Yardım Konvoyu Hatay'dan Yola Çıktı

Hatay'dan uğurlanan 7 tır, Halep, Hama, Humus ve Şam bölgelerinde yaşayan ailelere gıda, yakacak, un, su ve kış yardımları ile ulaşacak. Bu insani yardım konvoyu, zor koşullar altında yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yıllardır Süren Destek Çalışmaları

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, derneğin 13 yıldan beri Suriye'de barınma, gıda, eğitim, sağlık ve kalıcı eserler gibi birçok alanda sosyal yardımlar yaptığını açıkladı. Hasbal, evlerine geri dönen bölge halkı için yardım çalışmalarına devam ettiklerini ve bu yardımların ulaşmasında destek olan bağışçılara teşekkür ettiklerini ifade etti.

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani...

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani...

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da Korkuluk Kazaları Sürüyor: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
DSÖ: Lübnan Sağlık Sistemi Zorlu Süreçten Geçiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi'nde Konuştu
4
Gaziantep'te 95 Litre Sahte Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
5
Sinop'ta 3. Kattan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
6
Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider'den Su Tasarrufu Çağrısı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor