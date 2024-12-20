Sadakataşı Derneği Suriye'ye 7 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Sadakataşı Derneği'nden Suriye'ye Ağaç Yaşamak İçin Yardım Eli

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve un içeren 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de son yaşanan gelişmelerin ardından evlerine geri dönmeye başlayan bölge halkı için yardım çalışmaları hemen başlatıldı.

Yardım Konvoyu Hatay'dan Yola Çıktı

Hatay'dan uğurlanan 7 tır, Halep, Hama, Humus ve Şam bölgelerinde yaşayan ailelere gıda, yakacak, un, su ve kış yardımları ile ulaşacak. Bu insani yardım konvoyu, zor koşullar altında yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Yıllardır Süren Destek Çalışmaları

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, derneğin 13 yıldan beri Suriye'de barınma, gıda, eğitim, sağlık ve kalıcı eserler gibi birçok alanda sosyal yardımlar yaptığını açıkladı. Hasbal, evlerine geri dönen bölge halkı için yardım çalışmalarına devam ettiklerini ve bu yardımların ulaşmasında destek olan bağışçılara teşekkür ettiklerini ifade etti.

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Sadakataşı Derneği, Suriye'ye gıda, su, yakacak, kışlık malzemeler ve undan oluşan 7 tır insani yardım malzemesi gönderdi.