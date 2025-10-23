Sadakataşı'ndan Mısır'a Sığınan Gazzeli Ailelere Nakdi ve Gıda Yardımı

Kahire'de yaralılar ziyaret edildi, 300 aileye kumanya dağıtıldı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçarak Mısır'a sığınan Gazzeli ailelere nakdi yardım ve gıda kolisi desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti MKYK Üyesi Cihad Terzioğlu ve Sadakataşı gönüllülerinden oluşan ekip, Kahire'de yardım çalışmalarını yürüttü.

Yardım ekibi, Gazzeli ailelerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi ve ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım ulaştırdı. Ayrıca yaralıların tedavi gördüğü hastaneler ziyaret edildi, İsrail saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden Gazzelilerle görüşüldü ve onlara maddi destek sağlandı.

Dernek ekibi 300 Gazzeli aileye gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve tüm parlamentonun bu konuda birlikte olduğunu vurguladı. Süslü, "Bu zulmün karşısında duracağız, tek yüreğiz biz. 'Nehirden denize özgür Filistin' olana kadar hepimiz sizinle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

