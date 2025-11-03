Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı

Sadakataşı Derneği ile İHA Avusturya İnsani Yardım Organizasyonu ortak bir çalışma yürüterek, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki ailelere insani yardım desteğinde bulundu. Ekipler, Beyrut, Trablus ve Sur kentlerinde eğitim ve insani yardım kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

El Aksa Anaokulu ziyareti ve eğitim desteği

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve İHA Avusturya Kurumu Başkanı Hasan Yetiş, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez ile yardım gönüllüleri başkent Beyrut'ta, Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampında 2017'de Sadakataşı tarafından açılan ve 200 öğrencinin eğitim gördüğü El Aksa Anaokulunu ziyaret etti.

Büyükelçi Lütem ve beraberindekiler, anaokulunda eğitim gören öğrencilerle sohbet edip oyuncak hediye etti. Sadakataşı ve İHA Avusturya'nın anaokulun 2025-2026 eğitim sezonu öğretmen ve idareci maaşları ile okulun genel bakımı ve öğrencilerin kırtasiye giderlerinden oluşan işletme masrafını karşıladığı belirtildi.

Gelir temini projeleri ve gıda yardımları

Yardım ekibi, Gelir Temini Projeleri kapsamında Sur kentinde bulunan El-Bas Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli bir aileye yük taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli mini kamyonet teslim etti.

Ekipler ayrıca kamp ve kentlerde geniş çaplı gıda yardımı dağıttı: Burc el-Baracine ve Mar İlyas kamplarında 160 aileye gıda kumanyası, Kuzeydeki Trablus'ta bulunan Beddavi Mülteci Kampı'nda ise 100 aileye gıda kumanyası ulaştırıldı. Toplamda 260 aileye gıda kumanyası sağlandı.

Bunun yanı sıra Cübeyl ve Hebbariyye kentlerinde yaşayan 400 ihtiyaç sahibi aileye zekat dağıtımı yapıldı. El-Bas Mülteci Kampı'nda da 105 aileye sıcak yemek ve zekat desteği sağlandığı kaydedildi.

