SADC, Mozambik Gündemiyle Olağanüstü Zirveye Hazırlanıyor

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'ndan Olağanüstü Toplantı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaşanan olaylarla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. 16-20 Kasım tarihlerinde Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenecek olan zirvede, ülke genelinde yaşanan protestoların ardından gündeme gelen çok sayıda önemli konu masaya yatırılacak.

Protestolar ve Seçim Sonuçları

Zimbabve Enformasyon ve Tanıtım Bakanı Jenfan Muswere, SADC üyesi ülke liderlerinin toplantısında sadece Mozambik'i değil, aynı zamanda geçen ay gerçekleştirilen Botsvana genel seçimleri ile 27 Kasım'da yapılacak Namibya genel seçimlerine dair konuları da ele alacaklarını duyurdu.

Mozambik'te, 9 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini FRELIMO partisinin adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Chapo, oyların %71'ini alarak birinci olurken, Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane ise oyların %20'sini elde etmişti. Ancak muhalefet partileri, seçimde ve oy sayımında hile yapıldığını iddia ederek ülke genelinde protesto çağrısında bulundu.

Bu protesto çağrıları doğrultusunda, Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak hayatını kaybetmişti.

Harare'deki zirveye ev sahipliği yapacak olan Zimbabve Devlet Başkanı Emerson Mnangagwa, FRELIMO'nun seçim zaferini kutlayarak desteklerini açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.