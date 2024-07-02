Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

SGK, çalışma hayatındaki bireylere emeklilik sürecinde çeşitlilik gösteren alternatifler sunmaktadır. Kısmi emeklilik yaklaşımı, azaltılmış çalışma saatleriyle daha erken emeklilik fırsatı tanımaktadır. SGK'nın uygulamaya koyduğu bu yeni emeklilik planları, çalışanların emeklilik dönemlerine daha kolay ulaşmalarını desteklemektedir.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 21:35
Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

SGK, çalışanlara emeklilik yolculuklarında farklı yollar öneriyor. Kısmi emeklilik seçeneği, daha kısa çalışma periyotları sayesinde erken emekliliğe kapı aralıyor. SGK tarafından geliştirilen bu yeni emeklilik programları, bireylerin emeklilik hayallerine daha rahat ulaşmalarına olanak tanıyor.

Kısmi Emeklilik: Erken Emeklilik İçin Yeni Bir Yol

Kısmi emeklilik, belirlenen prim günlerini dolduran çalışanlara, standart şartlardan daha esnek bir şekilde emeklilik imkanı veren bir sistemdir. Bu uygulama, 7200 ya da 9000 prim gününe ihtiyaç duymaksızın, erken emekliliğe geçiş yapma şansı tanır. SGK, 10, 12.5 ve 15 yıl süresince prim yatırarak emeklilik hakkı elde edebileceğiniz üç farklı planı hayata geçirmiştir. Bu planlar, sigortalının işe başladığı tarihe ve bağlı olduğu sigorta dalına göre farklılık gösterir.

emeklilik sistemi

EYT Düzenlemesinden Yararlanamayanlar İçin Kısmi Emeklilik Seçeneği

EYT düzenlemeleri dışında kalan ve gerekli prim günlerini tamamlayamamış kişiler, eğer 3600 gün yani yaklaşık 10 yıl prim ödemişlerse, kısmi emeklilikten yararlanabilirler. SSK kapsamındaki bireyler için 4500 gün, Bağ-Kur sigortalıları için ise 5400 gün prim ödeme ile 12.5 ve 15 yıl sonunda emeklilik şartlarını sağlamış olurlar.

Kısmi Emeklilikte Yaş Sınırları Netleşti

Kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için 58 ve erkekler için 60 yaş olmak üzere net yaş sınırları belirlemiştir. Bu yaş limitleri, herhangi bir esneklik göstermeksizin uygulanmakta ve standart emeklilik yaşını muhafaza etmektedir.

Kısmi emeklilik aylıklarının, prim ödemelerine dayalı olarak hesaplandığından dolayı daha düşük olması beklenmektedir. Asgari ücret civarında ya da bir miktar üzerinde prim yatıran sigortalılar, emekli maaşlarının kısıtlı olabileceğini öngörebilirler. Bu durumda, emekli maaşlarının alt sınırı 10.000 TL olarak tespit edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Parasını buna yatırana çuvalla para yağacak! Ünlü ekonomist çok kazandıran formülü açıkladı

SGK tüm borçları tak diye kapacak! Genç, yaşlı herkese 100.000 TL borç kapatma kredisi çıktı!

Nakit para arayanlara Vakıfbank kıyağı! 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar acil kredi kampanyası

Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi silen formül! Kıyafetlerinizi boşuna çöpe atmayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Elinde bu altından olanlara geçmiş olsun! Kuyumcular bu altını geri almıyor

Dolar kurunda böylesi ilk kez oluyor! Dolar borçlularını kahreden haber geldi

Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

Sigorta giriş yılını hemen kontrol edin! Erken emeklilik çoktan kapınızda olabilir

Parasını buna yatırana çuvalla para yağacak! Ünlü ekonomist çok kazandıran formülü açıkladı

Nakit para arayanlara Vakıfbank kıyağı! 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar acil kredi kampanyası

O banka maaş gibi ödeme yapıyor! 32 gün sabredene ayda 22 bin 904 TL nakit ödeme!

TEB borçları sıfırlamaya kararlı! Başvuranlara 100.000 TL acil destek kredisi!

Kredi kartı borçlularına son uyarı! 48 saat sonra şansınız kalmayacak

Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi silen formül! Kıyafetlerinizi boşuna çöpe atmayın

Bankalarda vadeli hesabı olanlar dikkat! 81 ildeki milyonlarca vatandaşa etki edecek

SGK tüm borçları tak diye kapacak! Genç, yaşlı herkese 100.000 TL borç kapatma kredisi çıktı!