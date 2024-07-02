Sadece 10 yıllık sigortası olanlar! SGK erken emeklilikte özel formülü açıkladı

SGK, çalışanlara emeklilik yolculuklarında farklı yollar öneriyor. Kısmi emeklilik seçeneği, daha kısa çalışma periyotları sayesinde erken emekliliğe kapı aralıyor. SGK tarafından geliştirilen bu yeni emeklilik programları, bireylerin emeklilik hayallerine daha rahat ulaşmalarına olanak tanıyor.

Kısmi Emeklilik: Erken Emeklilik İçin Yeni Bir Yol

Kısmi emeklilik, belirlenen prim günlerini dolduran çalışanlara, standart şartlardan daha esnek bir şekilde emeklilik imkanı veren bir sistemdir. Bu uygulama, 7200 ya da 9000 prim gününe ihtiyaç duymaksızın, erken emekliliğe geçiş yapma şansı tanır. SGK, 10, 12.5 ve 15 yıl süresince prim yatırarak emeklilik hakkı elde edebileceğiniz üç farklı planı hayata geçirmiştir. Bu planlar, sigortalının işe başladığı tarihe ve bağlı olduğu sigorta dalına göre farklılık gösterir.





EYT Düzenlemesinden Yararlanamayanlar İçin Kısmi Emeklilik Seçeneği

EYT düzenlemeleri dışında kalan ve gerekli prim günlerini tamamlayamamış kişiler, eğer 3600 gün yani yaklaşık 10 yıl prim ödemişlerse, kısmi emeklilikten yararlanabilirler. SSK kapsamındaki bireyler için 4500 gün, Bağ-Kur sigortalıları için ise 5400 gün prim ödeme ile 12.5 ve 15 yıl sonunda emeklilik şartlarını sağlamış olurlar.

Kısmi Emeklilikte Yaş Sınırları Netleşti

Kısmi emeklilik sistemi, kadınlar için 58 ve erkekler için 60 yaş olmak üzere net yaş sınırları belirlemiştir. Bu yaş limitleri, herhangi bir esneklik göstermeksizin uygulanmakta ve standart emeklilik yaşını muhafaza etmektedir.

Kısmi emeklilik aylıklarının, prim ödemelerine dayalı olarak hesaplandığından dolayı daha düşük olması beklenmektedir. Asgari ücret civarında ya da bir miktar üzerinde prim yatıran sigortalılar, emekli maaşlarının kısıtlı olabileceğini öngörebilirler. Bu durumda, emekli maaşlarının alt sınırı 10.000 TL olarak tespit edilmiştir.