Sadece İnsan Derneği'nden Madagaskar'daki 750 Çocuğa Kıyafet Desteği

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Madagaskar'da 750 çocuğa kıyafet ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:20
Sadece İnsan Derneği'nden Madagaskar'daki 750 Çocuğa Kıyafet Desteği

Sadece İnsan Derneği Madagaskar'da Çocuklar İçin Yardımda Bulundu

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde, aralarında yetimlerin de bulunduğu 750 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı gerçekleştirdi. Bu destek, yardıma muhtaç çocukların yüzlerinde görülen mutluluk ile karşılık buldu.

Yardımlar Sürüyor

Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkına destek olma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ramazan yardımları kapsamında Madagaskar'ın çeşitli noktalarında yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tagiyev, "Aralarında yetimlerin de olduğu 750 çocuğumuza kıyafet, ayakkabı, çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin olduğu kırtasiye seti hediye edildi." dedi.

Tagiyev, yardım çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceğini sözlerine ekleyerek, yardıma muhtaç olanların yanlarında olduklarını vurguladı.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde aralarında...

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde aralarında yetimlerin de bulunduğu 750 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı. Kıyafet ve ayakkabı armağan edilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde aralarında...

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğince, Madagaskar'ın Mahajanga bölgesinde aralarında yetimlerin de bulunduğu 750 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı. Kıyafet ve ayakkabı armağan edilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

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