Şadi Özdemir 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde: 'Söz Sende' ile Yerinde Çözüm

Başkan Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek yerinde sorun dinledi ve adil hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:10
Nilüfer'de yerinden yönetim ve katılımcı demokrasi vurgusu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin yerinden yönetim ve katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmek amacıyla yürütülen "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özdemir, mahalledeki sorun ve talepleri doğrudan dinledi.

Programda Başkan Özdemir'e belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Ziyaret, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçobanın makamında yapılan görüşmeyle başladı. Başkan Özdemir daha sonra taksici esnafıyla sohbet etti ve Kazım Özdilek Ek Hizmet Binası'nda bulunan 112 Acil Servis ile Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Mahalle buluşmasında konuşan Başkan Özdemir, bu programların amacının sorunları yerinde görmek ve çözüm için ortak akılla hareket etmek olduğunu belirtti. Özdemir, "Sorunların farkındayız. Bürokratlarımızla birlikte çözüm üretmek için buradayız. Ancak bazı konular sadece belediyemizin yetki alanında değil, diğer kurumlarla da iş birliği gerektiriyor" diyerek iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Belediye bütçesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Özdemir, kaynak kullanımında şeffaflık ve adalet vurgusu yaptı: "Bizim harcadığımız para da sizin paranız. Sizin paranızı kendi paramız gibi sıkı sıkıya sarılıp, doğru harcamayı görev olarak algılıyoruz." Özdemir ayrıca "64 mahallemize eşit ve adil hizmet götürüyoruz" mesajını yineledi.

Programın sonunda Başkan Özdemir, vatandaşlarla tek tek görüşüp okul, yol, otopark, pazar yeri ve çevre düzenlemesi gibi konularda gelen talep ve önerileri dinledi. Talepler ilgili birimlere not ettirildi ve çözüm için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

