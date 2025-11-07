Şadi Özdemir Nilüfer'de: 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Şadi Özdemir 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Vatandaşla Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette mahalledeki sorun ve talepler ilk ağızdan not alındı.

Buluşma ve saha ziyaretleri

Programın son durağı olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki buluşmaya Başkan Şadi Özdemir'e belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve mahalle muhtarları eşlik etti. Ziyaret, mahalle muhtarı Halil Özçoban'ın evinde yapılan görüşme ile başladı.

Başkan Özdemir, daha sonra taksici esnafıyla sohbet etti ve ardından Nilüfer Belediyesi Kazım Özdilek Ek Hizmet Binası'nda bulunan 112 Acil Servis ile Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Yerinden yönetim, katılımcı demokrasi ve çözüm odaklı yaklaşım

Mahalle toplantısında konuşan Başkan Özdemir, bu programların amacını mahalledeki sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm için ortak akılla hareket etmek olarak açıkladı. Özdemir, "Sorunların farkındayız. Bürokratlarımızla birlikte çözüm üretmek için buradayız. Ancak bazı konular sadece belediyemizin yetki alanında değil, diğer kurumlarla da iş birliği gerektiriyor" sözleriyle beklentileri paylaştı.

Belediye bütçesinin vatandaşların vergileriyle oluştuğuna vurgu yapan Özdemir, kaynakların adil ve şeffaf kullanıldığı mesajını verdi: "Bizim harcadığımız para da sizin paranız. Sizin paranızı kendi paramız gibi sıkı sıkıya sarılıp, doğru harcamayı görev olarak algılıyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. 64 mahallemiz var ve bu kaynağı her mahallemiz için eşit, adil ve verimli biçimde değerlendiriyoruz".

Programın sonunda Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla tek tek görüşerek okul, yol, otopark, pazar yeri ve çevre düzenlemesi gibi konulardaki talep ve önerileri dinledi; talepler ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı ve çözüm için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

