Sadır Caparov: ŞİÖ bölgesel ve küresel ölçekte en büyük birlik haline geldi

Tiencin'deki 'ŞİÖ Artı' zirvesinde değerlendirme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 'ŞİÖ Artı' formatındaki zirvede konuştu.

Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün izlediği yolun temelinde yatan ilkelerin siyasi bilgeliğini ve doğruluğunu teyit ettiğini belirterek, 'ŞİÖ, yalnızca Avrasya coğrafyasının değil, küresel düzeyde de sistemik bir rol oynayan bölgelerarası en büyük birlik haline geldi.' dedi.

Caparov, 'Şanghay İşbirliği Örgütü bugün uluslararası barış ve istikrara olan bağlılığıyla tanınıyor.' ifadelerini kullanarak, örgütün yıldan yıla işbirliği potansiyelini güçlendirdiğini ve üye ülkeleri terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehditlerinden koruma görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanına göre, 'ŞİÖ Artı' toplantısı çok sayıda ülkenin ekonomik entegrasyonunu teşvik etme olanağı sağlıyor; böylece gözlemci ülkeler, diyalog ortakları ve örgüt üyesi olmayan ülkeler, Asya ile Avrupa arasında diyaloğun gelişmesini sağlayan ŞİÖ üyesi ülkelerin projelerine katılabiliyor.

