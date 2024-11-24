Sado Adası'nda Koreli İşçiler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Japonya'nın Sado Adası'nda Koreli İşçilere Anma Etkinliği

Japonya'nın Sado Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce adadaki altın ve gümüş madenlerinde çalıştırılan Koreli işçilere yönelik anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte, Güney Kore hükûmetinin "istismar" endişeleri nedeniyle katılmadığı belirtildi.

Etkinliğe Katılım ve Açıklamalar

Kyodo News kaynaklarına göre, etkinliğe Japonya Parlamento Bakan Yardımcısı Ikuina Akiko katılarak, Kore Yarımadası'ndan gelen işçilerin zorluklarına dikkat çekti. Ikuina, "Kore Yarımadası'ndan gelen işçiler, tehlikeli ve sert bir ortamda zor bir iş üstlendi." diyerek, hayatını kaybeden işçilere saygı gösterdi. Fakat, Güney Kore basını, Ikuina'nın konuşmasında işçilerin "zorla çalıştırıldığını" dile getirmediği hususunu eleştirdi.

Güney Kore'nin Katılmama Kararı

Güney Kore hükûmeti, etkinliğe katılmama kararını, Koreli işçilerin istismarı hakkında süregelen gerilimler sebebiyle aldığını açıkladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geriyor.

Sado Madenleri ve UNESCO Süreci

Sado Adası'ndaki altın ve gümüş madenleri, 16. yüzyıldan beri işletilmiştir ve 1989'da kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl faaliyet göstermiştir. Şubat 2022'de Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi için öneride bulunmuştu.

Güney Kore, Japonya'nın hazırladığı sergide Kore halkının yaşadığı acıları daha somut bir şekilde kabul etmesi gerektiğini belirttikten sonra, Sado madenlerinin UNESCO listesindeki girişimine karşı çıkma tutumunu gözden geçirmiştir. Bu madenler, Ağustos 2024 itibarıyla Güney Kore’nin desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

Tarihi Arka Plan

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalıştırıldığını ve bazı kadınların zorla istismar edildiğini kaydetmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.