DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.345.755,17 0,78%

Sado Adası'nda Koreli İşçiler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine Güney Kore hükümeti katılmadı; gerilimler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:46
Sado Adası'nda Koreli İşçiler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Japonya'nın Sado Adası'nda Koreli İşçilere Anma Etkinliği

Japonya'nın Sado Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce adadaki altın ve gümüş madenlerinde çalıştırılan Koreli işçilere yönelik anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte, Güney Kore hükûmetinin "istismar" endişeleri nedeniyle katılmadığı belirtildi.

Etkinliğe Katılım ve Açıklamalar

Kyodo News kaynaklarına göre, etkinliğe Japonya Parlamento Bakan Yardımcısı Ikuina Akiko katılarak, Kore Yarımadası'ndan gelen işçilerin zorluklarına dikkat çekti. Ikuina, "Kore Yarımadası'ndan gelen işçiler, tehlikeli ve sert bir ortamda zor bir iş üstlendi." diyerek, hayatını kaybeden işçilere saygı gösterdi. Fakat, Güney Kore basını, Ikuina'nın konuşmasında işçilerin "zorla çalıştırıldığını" dile getirmediği hususunu eleştirdi.

Güney Kore'nin Katılmama Kararı

Güney Kore hükûmeti, etkinliğe katılmama kararını, Koreli işçilerin istismarı hakkında süregelen gerilimler sebebiyle aldığını açıkladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geriyor.

Sado Madenleri ve UNESCO Süreci

Sado Adası'ndaki altın ve gümüş madenleri, 16. yüzyıldan beri işletilmiştir ve 1989'da kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl faaliyet göstermiştir. Şubat 2022'de Japonya hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi için öneride bulunmuştu.

Güney Kore, Japonya'nın hazırladığı sergide Kore halkının yaşadığı acıları daha somut bir şekilde kabul etmesi gerektiğini belirttikten sonra, Sado madenlerinin UNESCO listesindeki girişimine karşı çıkma tutumunu gözden geçirmiştir. Bu madenler, Ağustos 2024 itibarıyla Güney Kore’nin desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

Tarihi Arka Plan

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalıştırıldığını ve bazı kadınların zorla istismar edildiğini kaydetmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
2
IKBY Milletvekili Seçimleri Resmi Olarak Onaylandı
3
Borrell'den İsrail'e Ateşkes Çağrısı: Somut Cevap Bekliyoruz
4
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
5
Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığına Protesto
6
İsrail Ordusu Hiyam Beldesine Yoğun Saldırılar Düzenliyor
7
Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı