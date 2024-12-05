Sadr'dan Irak Hükümetine Suriye Uyarısı: 'Karışmamalısınız!'

Irak'ta Önemli Bir Çağrı

Irak’ın İran’a mesafeli Şii lideri Mukteda es-Sadr, hükümete ve milislere Suriye’nin iç işlerine karışmamaları çağrısında bulundu. Ulusal Şii Hareketi'nin lideri olan Sadr, bu açıklamayı X sosyal medya hesabından yaptı.

Sadr'ın Açıklamaları

Sadr, “Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı.” ifadelerini kullanarak, hareketlerinin Suriye'nin iç işlerine karışmama ilkesini sürdürdüklerini belirtti.

İran'a mesafeli olan Sadr, “Suriye halkının kararlarına karşı durmamalı ve onların kaderini tayin etme hakkının yalnızca onlara ait olduğunu” vurguladı. Ayrıca, Suriye halkının terör, aşırılık ve mezhebi zulümlerden uzak kalması gerektiği için dua ettiklerini açıkladı.