Saffet Gümüş, 7 Yıldır Sürdürdüğü Yürüyüşle Gelibolu'ya Ulaştı

Şehit yalnızlığını hissetmek için 7 yıldır yürüyen Saffet Gümüş, Gelibolu'ya ulaştı ve duygu dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:06
Saffet Gümüş, 7 Yıldır Sürdürdüğü Yürüyüşle Gelibolu'ya Ulaştı

Yıllardır Süren Anma Yürüyüşü Gelibolu'ya Ulaştı

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 3 Mart'ta başladığı yolculuğunda Gelibolu'ya ulaştı. Yürüyüşüne, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'un Avcılar ilçesinden 3 Mart'ta çıkan Gümüş, ilçe girişinde Gelibolu Kastamonulular Dernek başkanı Murat Çatal tarafından karşılandı.

Duyguların Paylaşıldığı Bir An

Dedesi ait "İstiklal Madalya Sertifikası" ve Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştiren Gümüş, ilçe halkı tarafından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Ardından belediye binasına geçen Gümüş, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti.

Başkan Soyuak’tan Destek ve Teşekkür

Başkan Soyuak, 7 yıldır şehitler için anlamlı bir yolculuk yapan Gümüş’ü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Gümüş ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yola 3 Mart'ta çıktım, 10 Mart’ta Gelibolu’ya kadar gelebildik. Burada dualarımızı şehitlerimize ettik. 'Yolumuz şehitler yolu' diyoruz. Bize destek veren Avcılar Belediye Başkanı'na ve tüm destekçilerime teşekkür ediyorum. Bu geceyi burada geçirip Çanakkale’ye ulaşmak üzere yürüyüşe yarın devam edeceğim" dedi.

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart...

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinden yola çıkarak 3 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart...

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinden yola çıkarak 3 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

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