Safiye Ayla Targan, Vefatının 27. Yılında Anıldı

Türk Sanat Müziği'nin Usta İsmi

TEV Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Servet Dalay, Targan'ın Cumhuriyet tarihinin en değerli sanatçılarından biri olduğunu vurgulayarak, "Hem sesiyle hem de yaşamıyla bizlere örnek oldu. Yaşamını müziğe, tüm mal varlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla, Atatürk’ün 1932’de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey’in evinde düzenlenen bir davette ilk kez dinlendi ve kendisinin en beğendiği seslerden biri oldu.” dedi.

Öğrencilerin Hayatı ile Dokunan Bağışlar

Dalay, Targan’ın birçok kez Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda şarkılar söylediğini belirtti. “Onun adına düzenlediği bir konserde Sadettin Kaynak’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan 'Yanık Ömer' adlı bestesini seslendirdi. Atatürk’ün ona verdiği öğütlere uyarak hayatına yön veren Safiye Ayla, yıllar süren başarılı sanat hayatından kazandığı mal varlığını 'Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir' diyerek vakfımıza bağışladı.” şeklinde konuştu.

İlk Kadın Solistlerden Biri

Targan’ın, eğitim alanındaki katkılarını bugün de sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Dalay, “Adına verilen burs fonundan bugüne kadar 2 bin 12 burs vererek öğrencilerin hayatına dokunduk.” dedi. Targan, Türkiye tarihinde sahneye çıkan ilk kadın solistlerden biri olarak çok önemli başarılara imza atmış bir azim ve cesaret örneği olduğunu da vurguladı.

Dostlarının Anılarıyla Yaşatıldı

Targan’ın vefatının 27. yılında dostlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu, Safiye Ayla’nın konuşması, diksiyonu ve salondaki hakimiyetiyle müthiş bir insan olduğunu belirtti. “Rahmetli Şerif Muhittin Efendi’nin vefatının seneyi devriyesinde Müzeyyen Senar, Vehbi Koç gibi isimlerle bir araya gelerek dualar okutuluyor, ardından eski şarkılar söyleniyordu. O buluşmalarda hep Atatürk’ün sevdiği şarkılar da okunarak yad edilirdi.” diye ekledi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan, vefatının 27. yılında Türk Eğitim Vakfının (TEV) düzenlediği programla anıldı. Targan ile eşi Şerif Muhiddin Targan için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-Kerim okunarak, dua edildi.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan, vefatının 27. yılında Türk Eğitim Vakfının (TEV) düzenlediği programla anıldı. Targan ile eşi Şerif Muhiddin Targan için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-Kerim okunarak, dua edildi.