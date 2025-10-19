Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Safran Festivali tamamlandı; ziyaretçiler tarlada safran çiçekleriyle buluştu, yerel lezzetler sunuldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 17:05
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi

Safranbolu'da 9. Safran Festivali sona erdi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Safran Festivali tamamlandı.

Festivalin son gününde etkinlikler

Festivalin son gününde, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler tarlayı gezerek safran bitkileriyle fotoğraf çektirdi. Programda; safranlı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi tarafından ikram edilen kara çorba da yer aldı.

Üreticinin değerlendirmesi

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada hava sıcaklığının düşmesiyle safranın çiçeklenmeye başladığını belirtti. Yılmaz, "Kasım ayının ortalarına kadar safran çiçeği toplanacak" dedi ve ekledi: "Safran çok değerli bir bitki. Çiçeğini görmek isteyen çok misafir var. Sahada tazeyken çok güzel kokuyor. Bu çiçeği toplamak, görmek ve fotoğrafını çekmek isteyen birçok misafir Safranbolu'ya geliyor. Zaten şehir turizm kenti, UNESCO şehri. Bunun yanında yurt içinden ve dışından safran hasadı döneminde misafir ağırlıyoruz."

Safranın kullanım alanları

Yılmaz, safranın ilçeye özgü birçok üründe kullanıldığını vurgulayarak, "Safranlı zerde ve safranlı pilav gibi ürünlerin yanı sıra safranlı lokum Safranbolu'nun vazgeçilmezi olup yoğun talep görüyor. Ayrıca çay ve kahve olarak tüketiliyor; kozmetik alanında da çeşitli safranlı ürünlerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran...

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali" tamamlandı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu
2
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı
3
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
6
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı
7
Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)