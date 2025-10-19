Safranbolu'da 9. Safran Festivali sona erdi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen 9. Safran Festivali tamamlandı.

Festivalin son gününde etkinlikler

Festivalin son gününde, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler tarlayı gezerek safran bitkileriyle fotoğraf çektirdi. Programda; safranlı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi tarafından ikram edilen kara çorba da yer aldı.

Üreticinin değerlendirmesi

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada hava sıcaklığının düşmesiyle safranın çiçeklenmeye başladığını belirtti. Yılmaz, "Kasım ayının ortalarına kadar safran çiçeği toplanacak" dedi ve ekledi: "Safran çok değerli bir bitki. Çiçeğini görmek isteyen çok misafir var. Sahada tazeyken çok güzel kokuyor. Bu çiçeği toplamak, görmek ve fotoğrafını çekmek isteyen birçok misafir Safranbolu'ya geliyor. Zaten şehir turizm kenti, UNESCO şehri. Bunun yanında yurt içinden ve dışından safran hasadı döneminde misafir ağırlıyoruz."

Safranın kullanım alanları

Yılmaz, safranın ilçeye özgü birçok üründe kullanıldığını vurgulayarak, "Safranlı zerde ve safranlı pilav gibi ürünlerin yanı sıra safranlı lokum Safranbolu'nun vazgeçilmezi olup yoğun talep görüyor. Ayrıca çay ve kahve olarak tüketiliyor; kozmetik alanında da çeşitli safranlı ürünlerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

