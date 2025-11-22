Safranbolu'da Araç Kamerası Kayıt Etti: Kedi Otomobil Altında Ezilerek Telef Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sadri Artunç Caddesi'nde yolun karşısına geçen kedi otomobilin altında kalarak telef oldu; anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:42
Olayın ayrıntıları

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Sadri Artunç Caddesi üzerinde bir kedinin otomobilin altında kalarak telef olduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Sadri Artunç Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kedi, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin altında kaldı.

Otomobilin tekerinin üzerinden geçtiği kedi olay yerinde telef oldu. Kediyi ezdiğini fark etmeyen sürücü ise yoluna devam etti.

Olay anı, araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

