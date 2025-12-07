Safranbolu'da hafif ticari araç devrildi: Sürücü yaralandı

Safranbolu-Bartın kara yolunda devrilen 55 BK plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nazım Yağcı yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:11
Safranbolu'da hafif ticari araç devrildi: Sürücü yaralandı

Safranbolu'da hafif ticari araç devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza Detayları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu-Bartın kara yolu Ovacuma mevkisinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Nazım Yağcı yönetimindeki 55 BK plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yağcı yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

