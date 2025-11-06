Safranbolu'da motosikletliler tek tekerle tehlike yarattı

Esentepe Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıyan anlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç sürücüler motosikletleriyle tek teker ilerleyerek hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Sürücülerin aynı zamanda çıkardıkları gürültüyle mahalle sakinlerini rahatsız ettikleri görüldü. O anları cep telefonlarıyla kayıt altına alan mahalle sakinleri, gerekli tedbirin alınması talebinde bulundu.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEK TEKER ÜZERİNDE YAPTIKLARI TEHLİKELİ YOLCULUKLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKLAR CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.