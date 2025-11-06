Safranbolu'da motosikletliler tek tekerle tehlike yarattı

Safranbolu Esentepe Mahallesi'nde motosiklet sürücüleri tek tekerle ilerleyip mahalleyi rahatsız etti; görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:54
Esentepe Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıyan anlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç sürücüler motosikletleriyle tek teker ilerleyerek hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Sürücülerin aynı zamanda çıkardıkları gürültüyle mahalle sakinlerini rahatsız ettikleri görüldü. O anları cep telefonlarıyla kayıt altına alan mahalle sakinleri, gerekli tedbirin alınması talebinde bulundu.

