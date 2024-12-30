Safranbolu'da Sahipsiz Köpeğin Halk Otobüsü Yolculuğu Kameralarda

Karabük'te Sahipsiz Köpeğin Şaşırtan Yolculuğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin halk otobüsüne binmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki bir durakta yaşandı.

Köpeğin Otobüs Yolculuğu

Safranbolu Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yolcuları almak için durduğu esnada, sokak köpeği otobüse bindi. İlk başta etrafı izleyen köpek, şoför mahallinin yanına geçerek bir süre bekledi. Daha sonra, otobüsün koridorunda uzanarak rahat bir pozisyon aldı.

Yolculuğun Sonu

Otobüs, Karabük Üniversitesi girişine geldiğinde, köpek yolcularla birlikte otobüsten indi. Bu eğlenceli olay, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda köpeğin otobüse girişi, gezmesi ve sonunda yolcularla birlikte inmesi net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Bu sevimli olay, hem yolcuları hem de sosyal medyayı gülümsetti. Safranbolu'daki bu an, sahipsiz hayvanların hayatının ne kadar renkli olabileceğini gösteriyor.