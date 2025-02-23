Safranbolu'da Tarihi Konak Alev Alev Yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangın, tarihi bir konağın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:57
Safranbolu'da Tarihi Konak Alev Alev Yandı

Safranbolu'da Tarihi Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Recep Özkana ait iki katlı tarihi konakta meydana gelen yangın, büyük hasara yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede konak binasını sarmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine hızlıca harekete geçen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önlemek için sıkı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin özverili mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak konak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu olay, Safranbolu'nun tarihi yapılarının korunması konusunda alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2025 Başladı
2
Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Yaralı
3
Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor
4
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
5
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi İçin Partililer Ankara'da Buluştu
6
Bahçeli'den AK Parti'ye Özel Çiçek Aranjmanı
7
Almanya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Başladı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi