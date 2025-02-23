Safranbolu'da Tarihi Konak Alev Alev Yandı

Safranbolu'da Tarihi Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Recep Özkana ait iki katlı tarihi konakta meydana gelen yangın, büyük hasara yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede konak binasını sarmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine hızlıca harekete geçen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önlemek için sıkı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin özverili mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak konak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Bu olay, Safranbolu'nun tarihi yapılarının korunması konusunda alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.