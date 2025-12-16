Safranbolu'ya Sağlıklı Hayat Merkezi: İhale 8 Ocak 2026'da

Safranbolu'ya Sağlıklı Hayat Merkezi: İhale Sürecine Geçildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi projesi için ihale süreci başlatıldı. Proje, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirerek birinci basamak ve acil sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor.

İhale Takvimi ve Yetki

Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2025'te ihale yetkisi verildi. Yatırımın ihalesinin ise 8 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Projenin Kapsamı ve Hedeflenen Açılış

Projeye göre Safranbolu'ya 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacak. Projenin, 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Sürecin takipçisi olarak AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç çalışmaların yakından izlendiğini belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezi ile bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişimi sağlanması amaçlanıyor.

