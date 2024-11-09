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Sagalassos Antik Kenti'nde Sky Ultra Koşusu gerçekleştirildi

Sagalassos Antik Kenti'nde düzenlenen Sky Ultra koşusunda 27 ülkeden 320 sporcu mücadele etti. Ağlasun, turizmi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:21
Sagalassos Antik Kenti'nde Sky Ultra Koşusu gerçekleştirildi

Sagalassos Antik Kenti'nde heyecan dolu bir Sky Ultra koşusu yapıldı

Uşak'ın Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde, tarihi bir atmosferde Sagalassos Sky Ultra koşusu gerçekleştirildi. Yarış, anıt çınar ağacının gölgesinden başlayarak, sporcuların agora, Antoninler Çeşmesi ve 9 bin kişilik tiyatronun önünden geçerek Toros Dağları'na tırmanmalarını sağladı.

Ağlasun Kaymakamı’dan destek mesajı

Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, antik kentin tanıtımına katkı sağlayacak sportif etkinlikleri destekleyeceklerini belirtti. Eyyüpkoca, “Tarihi 3 bin yıl öncesine uzanan Sagalassos Antik Kenti'miz, görkemli Antoninler Çeşmesi'ne ve dünyanın en yüksek amfi tiyatrolarından birine sahip. Sporcuların burayı sosyal medya üzerinden paylaşmaları, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası katılım ve yıl hedefleri

2022 yılında 85 bin, 2023'te 96 bin ve 2024'ün ilk 10 ayında 102 bin turiste ulaşıldığını belirten Eyyüpkoca, “Bu yılı 120 bin turistle kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl ise 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı planlıyoruz.” dedi.

320 katılımcıdan büyük ilgi

Etkinlik organizatörü Abdullah Özdemir, Skyrunner World Series'in 20 yarışından birinin Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini açıkladı. Yarışta, 27 ülkeden 320 katılımcının yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Özdemir, antik kentin, serinin en farklı etkinliği olduğuna dikkat çekti.

Katılımcıların görüşleri

Sporculardan Halide Kaya, branşında en iyi atletlerin yarıştığını belirterek, “Bu kadar büyük ve güzel bir antik kentte koşacağımı beklemiyordum, görünce şoke oldum.” şeklinde duygu ve düşüncelerini iletti. Başaran Canbulat ise Sagalassos'un Türkiye'nin önemli antik kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bence Efes'ten sonra ikinci güzellikte.” değerlendirmesinde bulundu.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde "Sagalassos Sky Ultra" koşusu düzenlendi....

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde "Sagalassos Sky Ultra" koşusu düzenlendi. Tarihi anıt çınar ağacının altından başlayan yarışta sporcular, agora, Antoninler Çeşmesi ve 9 bin kişilik tiyatronun önünden geçip Toros Dağları'nın devamı Akdağ'a tırmandıktan sonra meydandaki bitiş noktasına geldi.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde "Sagalassos Sky Ultra" koşusu düzenlendi....

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde "Sagalassos Sky Ultra" koşusu düzenlendi. Tarihi anıt çınar ağacının altından başlayan yarışta sporcular, agora, Antoninler Çeşmesi ve 9 bin kişilik tiyatronun önünden geçip Toros Dağları'nın devamı Akdağ'a tırmandıktan sonra meydandaki bitiş noktasına geldi.

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